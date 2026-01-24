Verissimo e Amici Maria De Filippi si accorcia la domenica | il cambio di programmazione Mediaset

Da domenica, Mediaset modifica la programmazione di Canale 5, interessando due delle principali trasmissioni. Verissimo e Amici, tradizionali appuntamenti del pomeriggio, subiranno un cambio di orario, segnando un nuovo ritmo per la giornata domenicale della rete. Questa variazione rappresenta un aggiornamento importante per gli spettatori e per la programmazione complessiva della rete televisiva.

La domenica pomeriggio di Canale 5 subisce una importante variazione per due delle trasmissioni più amate della rete televisiva. Mediaset ha infatti deciso di intervenire sugli orari di due dei suoi programmi di punta, Amici e Verissimo, modificando la durata complessiva del talent show guidato da Maria De Filippi. Un cambiamento che prenderà il via domenica 25 gennaio, con un assetto diverso rispetto alla consueta programmazione. Perché Amici finisce prima domenica e Verissimo inizia prima. Dal 25 gennaio Amici andrà in onda a partire dalle 14:00, ma con una puntata più breve del solito. La puntatadomenicale del programma di Maria De Filippi terminerà infatti alle 15:30, anticipando la chiusura di mezz’ora rispetto all’orario tradizionale delle 16:00. 🔗 Leggi su Dilei.it

A partire da questa settimana, Mediaset ha modificato la programmazione domenicale di Canale 5, con un cambio nella messa in onda di Verissimo e Amici.

Amici cambia orario di messa in onda la domenica pomeriggio, a causa della riduzione della durata del programma di Maria De Filippi.

