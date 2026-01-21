A partire da questa settimana, Mediaset ha modificato la programmazione domenicale di Canale 5, con un cambio nella messa in onda di Verissimo e Amici. La novità riguarda specificamente il palinsesto pomeridiano, interessando gli spettatori abituali di queste trasmissioni. La variazione si inserisce nel nuovo assetto della rete, offrendo così un aggiornamento sulle modalità di programmazione delle principali produzioni del canale.

La domenica pomeriggio di Canale 5 subisce una variazione che non passerà di certo inosservata ai fan di due fra le trasmissioni più amate della rete televisiva. Mediaset ha infatti deciso di intervenire sugli orari di due dei suoi programmi di punta, Amici e Verissimo, modificando la durata complessiva del pomeriggio televisivo guidato da Maria De Filippi. Il cambiamento riguarda in modo specifico domenica 25 gennaio, con un assetto diverso rispetto alla consueta programmazione. Amici e Verissimo cambiano orario. Nel dettaglio Amici andrà in onda a partire dalle 14:00, ma con una puntata più breve del solito. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Verissimo e Amici, Maria De Filippi si accorcia la domenica: il cambio di programmazione Mediaset

Cambia la programmazione Mediaset per Amici e Verissimo: i nuovi orari di domenica 25 gennaioIl palinsesto Mediaset per domenica 25 gennaio presenta modifiche agli orari di messa in onda di Verissimo e Amici.

Leggi anche: Maria De Filippi "ospite" a Belve è la Rai che chiede aiuto a Mediaset (e si adegua)

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Verissimo-Toffanin che boom, Masterchef non scalda solo i fornelli. Mentre Maria De Filippi e Zelig... - Non solo ascolti tv, classifica dei programmi social; Verissimo: Francesca Tocca: Ho frequentato un ragazzo per qualche settimana Video; Verissimo: Clizia Incorvaia: l'intervista integrale Video; Verissimo: Francesca Tocca: l'intervista integrale Video.

Cambia la programmazione Mediaset per Amici e Verissimo: i nuovi orari di domenica 25 gennaioDomenica 25 gennaio Verissimo e Amici cambiano orari di messa in onda. Il talent show di Maria de Filippi terminerà mezz’ora prima del previsto: ecco i nuovi orari dei due programmi di punta della ... fanpage.it

Amici 25 e Verissimo, Canale 5 stravolge la sua domenica (e ‘taglia’ Maria De Filippi): la nuova programmazioneCanale 5 cambia marcia e rimodella la sua domenica pomeriggio, toccando due dei titoli più forti del palinsesto. Si tratta di Amici 25 e di Verissimo, che dal 25 gennaio subiranno modifiche importanti ... libero.it

Questa Domenica Verissimo e Amici cambiano orari Quando andranno in onda. - facebook.com facebook