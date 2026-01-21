Amici cambia orario di domenica perché il programma di Maria De Filippi si accorcia

Amici cambia orario di messa in onda la domenica pomeriggio, a causa della riduzione della durata del programma di Maria De Filippi. Fanpage ha appreso che questa modifica sarà definitiva, influenzando la programmazione del giorno. La variazione riguarda l’orario di trasmissione, adattandosi alle nuove esigenze del palinsesto televisivo e offrendo agli spettatori un orario aggiornato per seguire l’appuntamento domenicale.

Fanpage apprende che l'appuntamento della domenica pomeriggio con Amici cambia orario definitivamente. Terminerà con mezz'ora d'anticipo per lasciare spazio a Verissimo e la ragione ha a che fare con il serale. A partire da questa settimana, Mediaset ha modificato la programmazione domenicale di Canale 5, con un cambio nella messa in onda di Verissimo e Amici. A partire dalla prossima domenica 25 gennaio 2026, Amici 25 andrà in onda su Canale 5 dalle 14 alle 15:30. A seguire Verissimo con Silvia Toffanin. Domenica 25 gennaio sarà una giornata particolare per i fan di Amici e Verissimo: Mediaset ha deciso di modificare gli orari delle due trasmissioni. Amici inizierà alle 14:00 ma terminerà mezz'ora prima del previsto.

