A Caselle, in via Torino 90, un uomo di 40 anni ha aggredito la madre con una pistola sparachiodi durante un litigio domestico, causando gravi ferite. L'intervento delle forze dell'ordine ha consentito di bloccare l’autore dell’episodio, tuttora sotto shock. La donna è stata trasportata in condizioni critiche in ospedale. Seguiranno aggiornamenti sulle indagini e sul suo stato di salute.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione nell’abitazione di via Torino. Dramma a Caselle, in via Torino 90, dove un uomo di 40 anni ha tentato di uccidere la madre al termine di un violento litigio domestico. Il quarantenne, agricoltore residente nella zona, avrebbe afferrato una pistola sparachiodi, esplodendo un colpo che ha colpito la donna alla testa, ferendola in modo gravissimo all’interno dell’abitazione. Subito dopo l’aggressione, è stato lo stesso uomo a contattare il numero unico di emergenza 112, pronunciando parole choc: «Venite, ho ammazzato mia madre». L’intervento dei soccorsi. In pochi minuti sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Venaria e il personale sanitario del 118 di Azienda Zero. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tentato omicidio a Caselle: colpisce la madre con una pistola sparachiodi dopo una lite, donna gravissima

