Torino venite ho ammazzato mia madre | i colpi con la sparachiodi

A Caselle Torinese, tra il 23 e il 24 gennaio, si è verificato un episodio di violenza domestica in via Torino 90. Nella notte, intorno alle 3:00, un uomo ha utilizzato una sparachiodi in un gesto che ha portato a conseguenze gravi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza e sulla tutela delle persone coinvolte in contesti familiari complessi.

A Caselle Torinese (Torino), in via Torino 90, nella notte tra il 23 e il 24 gennaio (intorno alle 3:00), si è consumato un grave episodio di violenza domestica. Un agricoltore di 40 anni ha tentato di uccidere la madre di 65 anni al culmine di un ennesimo violento litigio familiare, accumulato da tensioni pregresse (motivi ancora al vaglio degli inquirenti).L'uomo ha impugnato una pistola sparachiodi (strumento da lavoro comune in ambito agricolo o edile) e ha sparato alla testa della donna, colpendola gravemente al cranio all'interno dell'abitazione. Subito dopo il gesto, lo stesso aggressore ha chiamato il 112 confessando: "Venite, ho ammazzato mia madre". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

