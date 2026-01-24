Vandali nel parco a Francavilla al Mare | lampioni divelti e cestini rovesciati FOTO

Nella notte, alcuni atti vandalici hanno danneggiato il parco di piazza IV Novembre a Francavilla al Mare. Sono stati divelti lampioni e rovesciati i cestini, con rifiuti sparsi nel verde pubblico. L’episodio si inserisce in un quadro di comportamenti che compromettono la cura degli spazi comuni e richiedono un intervento per garantire sicurezza e decoro.

Nuovi atti vandalici nei parchi pubblici di Francavilla al Mare. Stavolta è accaduto in piazza IV Novembre dove nella notte qualcuno ha rotto i pali e sradicato i cestini rovesciando i rifiuti nel verde pubblico.Un atto profondamente incivile condannato in primis dalla sindaca Luisa Russo, che.

