Vandali nel parco a Francavilla al Mare | lampioni divelti e cestini rovesciati FOTO
Nella notte, alcuni atti vandalici hanno danneggiato il parco di piazza IV Novembre a Francavilla al Mare. Sono stati divelti lampioni e rovesciati i cestini, con rifiuti sparsi nel verde pubblico. L’episodio si inserisce in un quadro di comportamenti che compromettono la cura degli spazi comuni e richiedono un intervento per garantire sicurezza e decoro.
