Vandali in azione davanti alla scuola | paletti divelti e gettati nel cortile Una vergogna | FOTO
Teverola si è svegliata questa mattina con un triste spettacolo di inciviltà: i paletti colorati installati davanti alla scuola per delimitare e proteggere l’area pedonale sono stati divelti, danneggiati e gettati nel cortile dell’istituto.Un gesto inqualificabile che ha suscitato indignazione e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Scopri altri approfondimenti
#Francofonte | #Vandali in azione: #monumento ai #Caduti e il “#DanteAlighieri” imbrattati nella #notte, lo #shock della #città Vai su Facebook
Vandali in azione al Firpo: nuovo raid in una scuola occupata ift.tt/7cyAYEh - X Vai su X
Ancora vandali in azione nelle scuole genovesi: raid con danni al liceo Firpo - Secondo quanto riferito un gruppo di giovanissimi si è introdotto nella scuola, ... ligurianotizie.it scrive
Genova, i vandali entrano di notte nella scuola occupata: devastazioni a colpi di spranghe e svastiche sui muri - Dalle prime ipotesi i vandali sarebbero dei "maranza" tra i 15 e i 17 anni, fortunatamente nessun ferito ... Come scrive skuola.net
Vandali in azione nella notte devastano la scuola - Danni per decine di migliaia di euro in un istituto superiore fiorentino ... Secondo toscanamedianews.it