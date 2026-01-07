Francavilla al Mare incidente in via Paolucci | abbattuto un palo dell’illuminazione strada al buio FOTO

Martedì 6 gennaio, in via Paolucci a Francavilla al Mare, un incidente ha coinvolto un’auto che ha abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica, causando danni alle proprietà vicine e lasciando la strada al buio. L’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine è ancora in corso. La sicurezza della zona rimane una priorità mentre si valutano i danni e le eventuali riparazioni.

Paura nella serata di martedì 6 gennaio in via Paolucci a Francavilla al Mare, dove un'auto è finita contro un palo dell'illuminazione pubblica, provocando danni anche a pertinenze private e lasciando l'intera strada senza luce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il.

