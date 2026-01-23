Valentino il ricordo della storica première della Maison Maria Antonietta De Angelis | Lavorare al suo fianco mi ha insegnato che cos' è la perfezione Io ero affezionata a lui ma credo proprio che anche lui fosse un pochino affezionato a me

Maria Antonietta De Angelis ricorda la storica première di Valentino, evidenziando l’importanza della collaborazione con il fondatore della Maison. Le sue parole riflettono un rapporto basato su complicità, rispetto e stima reciproca, elementi fondamentali nel percorso artistico e professionale. De Angelis, esperta sarta e artista, ha contribuito con maestria alla creazione delle iconiche collezioni Valentino, lasciando un’impronta significativa nella storia della moda.

Le bastano poche inquadrature, e qualche battuta non scritta sul copione, per farsi notare. Il suo carattere non passa inosservato: forte, decisa, sicura. Pragmatica. E anche il legame che la univa da più di 20 anni al couturier si riesce a leggere in controluce tra un'inquadratura e l'altra. Un legame che, ora, ricorda con noi. «Grazie - ci dice con la voce incrinata da una commozione vera e sincera - mi state facendo tornare in mente dei momenti bellissimi». Qual è il suo stato d'animo, come sta? «Eh. non benissimo, devo dire. Perché anche se da un po’ di anni lui non lavorava più con noi, a me è rimasto nel cuore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Maria Antonietta De Angelis ricorda il legame speciale con Valentino, descrivendo il suo ruolo nella Maison e l'importanza della collaborazione con il maestro.

