Pubblicità anche quando metti pausa | il messaggio di YouTube che nessuno voleva e che ha scatenato la rivolta
Cinque parole. Bastano cinque parole per scatenare una tempesta digitale che coinvolge milioni di persone. YouTube lo ha scoperto sulla propria pelle quando ha pubblicato su X un messaggio apparentemente innocuo: “ sometimes it’s okay to press pause “. Un invito a prendersi una pausa, niente di più. O almeno, questo era nelle intenzioni. Il post, condiviso il 25 novembre 2025 senza alcun riferimento tecnico o allusione particolare, seguiva lo stile informale che caratterizza l’account ufficiale della piattaforma. Messaggi pensati più per intrattenere che per aprire dibattiti, frasi dal tono leggero senza particolare rilevanza. 🔗 Leggi su Screenworld.it