Il figlio che Brigitte Bardot non voleva | la storia di Nicolas-Jacques Charrier che querelò sua madre

Nicolas-Jacques Charrier è il figlio che Brigitte Bardot ha preferito tenere lontano dai riflettori. La sua storia è caratterizzata dalla volontà di Bardot di non assumersi il ruolo di madre, un aspetto meno noto della vita dell’attrice. Nel corso degli anni, la relazione tra madre e figlio ha suscitato attenzione e controversie, culminando in una querela che ha messo in discussione i loro legami familiari.

Brigitte Bardot è stata molte cose nella sua vita: attrice, cantante, attivista. Ma c’è un ruolo che lei stessa ha sempre rifiutato con fermezza, quello di madre. Nonostante questo, l’11 gennaio 1960, nella sua casa di Parigi, diede alla luce Nicolas-Jacques Charrier, il suo unico figlio, frutto del matrimonio con l’attore Jacques Charrier. Un bambino che avrebbe segnato per sempre la sua esistenza, ma con cui avrebbe costruito uno dei rapporti più complessi e controversi del mondo dello spettacolo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily B (@chimesatmidnight) Le parole che Bardot avrebbe scritto decenni dopo, nella sua autobiografia, pubblicate negli anni ’90, non lasciano spazio a interpretazioni: “Non sono fatta per essere madre. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

