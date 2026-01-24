Donald Trump, dallo Studio Ovale della Casa Bianca, ha inviato un videomessaggio ai sostenitori pro-vita a Washington, affermando che sono stati compiuti passi significativi per proteggere le vite innocenti e che si sta lavorando a un ritorno dei valori religiosi in America. Il discorso si inserisce nel contesto delle iniziative politiche e sociali a sostegno delle posizioni pro-vita.

Donald Trump, dallo Studio Ovale della Casa Bianca, ha inviato un videomessaggio al raduno annuale degli attivisti pro-vita a Washington. Il presidente degli Stati Uniti ha ricordato i “progressi senza precedenti compiuti dalla sua amministrazione per proteggere la vita innocente e sostenere l’istituzione della famiglia come mai prima d’ora”. “Stiamo difendendo con forza la libertà religiosa. Stiamo riportando la fede in America. Stiamo riportando Dio”, ha detto ancora il leader repubblicano. JD Vance, invece, è andato di persona all’evento pro-life. “Abbiamo fatto passi da gigante nell’ultimo anno e continueremo a farli nei prossimi tre anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Trump ai pro-vita: "Passi da gigante per proteggere vite innocenti, stiamo riportando Dio in America"

