Gigante negli Usa | Della Vite punta al riscatto dopo un periodo di appannamento
SCI ALPINO. Coppa del Mondo: la gara è in programma a Copper Mountain, negli Stati Uniti. Il bergamasco: «Sto bene e sono fiducioso». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Gigante negli Usa: Della Vite punta al riscatto dopo un periodo di appannamento - Coppa del Mondo: la gara è in programma a Copper Mountain, negli Stati Uniti. Lo riporta ecodibergamo.it
Della Vite, soddisfazione gigante: decimo posto e miglior azzurro ai Mondiali - Filippo Della Vite si regala la top ten ai Mondiali di sci alpino: il 21enne di Ponteranica ha chiuso al decimo posto il gigante vinto dallo svizzero Marco Odermatt. Riporta ecodibergamo.it