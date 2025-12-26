Raid Usa in Nigeria contro Isis Trump | Hanno ucciso cristiani innocenti

Il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno condotto nella notte un attacco “potente e letale” contro elementi dell’Isis nella Nigeria nordoccidentale. “Stasera, su mia indicazione in qualità di Comandante in Capo, gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco potente e letale contro la feccia terroristica dell’Isis nel nord-ovest della Nigeria, che. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Raid Usa in Nigeria contro Isis. Trump: “Hanno ucciso cristiani innocenti” Leggi anche: Attacco USA contro l’Isis nel nord-ovest della Nigeria. Trump: "Hanno ucciso cristiani innocenti" Leggi anche: Raid degli Stati Uniti in Nigeria, Trump: “Eliminati terroristi dell’Isis, hanno ucciso cristiani innocenti” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Raid Usa contro l'Isis nel nord-ovest della Nigeria; Nigeria, raid USA contro l’IS. Trump: “Uccidevano cristiani”; Il lancio di un missile che decolla dalla portaerei Usa: video dell'attacco all'Isis in Nigeria; Trump lancia nella notte un potente e letale attacco contro l'Isis in Nigeria: «Hanno ucciso cristiani innocenti». Nigeria, offensiva Usa contro l’Isis. Donald Trump: “Attacco potente e letale” - ovest del Paese africano ed è stata confermata dalle autorità nigeriane nell’ambito della coope ... notizie.it

Nigeria, attacco Usa a obiettivi terroristici Isis dopo raid contro cristiani - Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei contro militanti affiliati allo Stato islamico nel nord- lapresse.it

Raid degli Stati Uniti in Nigeria, Trump: “Eliminati terroristi dell’Isis, hanno ucciso cristiani innocenti” - Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi "potenti e letali" contro miliziani dell'ISIS in Nigeria. ilfattoquotidiano.it

Raid americano in Nigeria contro l’Isis. Cosa c’è dietro l’intervento militare. L’operazione americana, annunciata da Trump, è avvenuta con il consenso di Abuja x.com

Gli Usa lanciano un attacco in Nigeria contro i terroristi dell'Isis - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.