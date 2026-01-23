L’Ice di Trump deporta bambini e nessuno può fare più finta che non stia succedendo

Le recenti azioni dell’ICE nel Minnesota hanno portato alla deportazione di bambini, evidenziando una realtà difficile da ignorare. Queste misure, spesso giustificate come protezione delle frontiere, coinvolgono pratiche che sollevano importanti questioni etiche e umane. È fondamentale analizzare con attenzione le implicazioni di tali politiche e il loro impatto sulle famiglie e sulla società nel suo insieme, senza lasciarsi accecare da retoriche semplicistiche.

Il rapimento e la detenzione di bambini in Minnesota non sono l'ultima follia di Trump e dell'ICE. Sono la brutale e concreta realizzazione delle politiche di chi dice "padroni a casa nostra". L'unica cosa che non si può fare, di fronte a tutto questo, è restare indifferenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

L’Ice di Trump deporta bambini di cinque anni e nessuno può fare più finta che non stia succedendoLe recenti azioni dell'ICE in Minnesota, che coinvolgono bambini di appena cinque anni, hanno suscitato grande attenzione.

Musulmani senza sepoltura nel Milanese, l’appello dell’assessore: “Non si può più fare finta di niente”L’assessore di Paullo, Abdullah Badinjki, evidenzia la carenza di spazi per le sepolture musulmane nel Milanese.

