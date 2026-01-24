usa auto entra in aeroporto e si schianta al check in

Un incidente si è verificato all’aeroporto di Wayne County a Detroit, negli Stati Uniti, quando un’auto ha improvvisamente attraversato il terminal e si è schiantata contro il desk dei check-in, causando il ferimento di sei persone. L’accaduto è attualmente sotto investigazione, e le autorità stanno valutando le cause dell’incidente. Non ci sono segnalazioni di ulteriori minacce o situazioni di pericolo per i presenti.

Un’auto si è schiantata all’aeroporto di Wayne County a Detroit, Stati Uniti, colpendo il desk dei check-in e ferendo sei persone. Il conducente è stato arrestato, tuttavia ancora non si conosce la causa dell’incidente su cui la polizia aeroportuale sta indagando. Un video, pubblicato sui social, mostra una macchina blu a quattro porte ferma, con cofano e bagagliaio aperti, davanti ai banchi della Delta Air Lines in quella che sembrava essere la hall delle partenze. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

