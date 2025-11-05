Aereo si schianta sull’aeroporto | é strage morti e feriti VIDEO

Un grave incidente aereo ha scosso il Kentucky nella serata di ieri. Il volo 2976 della Ups, partito dall’aeroporto internazionale Muhammad Ali di Louisville e diretto a Honolulu,si è schiantato al suolo pochi istanti dopo il decollo, esplodendo in una gigantesca palla di fuoco. Il bilancio provvisorio parla di almeno sette morti e undici feriti, mentre le fiamme e il fumo erano visibili a chilometri di distanza. Secondo le prime ricostruzioni, il disastro sarebbe avvenuto intorno alle 17:15 ora locale (23:15 in Italia), durante la fase iniziale della salita. L’aereo, dopo essersi staccato dalla pista, avrebbe improvvisamente perso quota e si sarebbe abbattuto nuovamente al suolo, incendiandosi a causa del carburante trasportato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

