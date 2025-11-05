Usa aereo cargo si schianta vicino all’aeroporto | 7 morti a Louisville

(Adnkronos) – Sono almeno 7 le vittime dell'incidente aereo di un cargo Ups nello Stato americano del Kentucky. Martedì all'aeroporto internazionale di Louisville un velivolo cargo è precipitato ed è esploso in una palla di fuoco poco dopo il decollo. A perdere la vita tutti e tre i membri dell'equipaggio oltre a 4 persone a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

