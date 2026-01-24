Minneapolis agente federale dell’ICE spara e uccide un uomo in strada

A Minneapolis, un episodio di violenza ha coinvolto agenti federali dell'ICE, che hanno aperto il fuoco durante un'operazione di arresto, causando la morte di un uomo. L'incidente è al centro di indagini in corso, mentre le autorità stanno analizzando le circostanze dell'accaduto. La vicenda solleva nuovamente il tema dell'uso della forza nelle operazioni di polizia e delle relative procedure.

Minneapolis, agente federale spara e uccide un uomo. Il governatore del Minnesota: «Trump fermi subito i raid dell'Ice»Gli agenti federali dell'immigrazione americana (Ice) hanno fermato una bambina di due anni e suo padre a Minneapolis e li hanno trasportati in Texas: lo scrive il Guardian citando gli atti del ... ilmessaggero.it

