Minneapolis agente federale dell'ICE spara e uccide un uomo in strada

Un episodio si è verificato a Minneapolis, dove un agente federale dell'ICE ha sparato e ucciso un uomo in strada durante un'operazione di arresto. L'incidente è attualmente oggetto di indagine, mentre le autorità locali e federali stanno raccogliendo informazioni per chiarire i fatti. La comunità e le istituzioni attendono ulteriori dettagli sulle circostanze dell'evento.

Gli agenti federali dell'ICE a Minneapolis hanno sparato e ucciso un uomo in strada durante un arresto. Si tratta della terza sparatoria in pochi giorni.

Minneapolis, agente federale spara e uccide in strada un uomo immobilizzato. L'Ice deporta in Texas una bambina di due anni

Minneapolis, agente federale spara a un uomo e lo uccide. Il governatore Walz: "Trump fermi raid Ice"

Proteste a Minneapolis dopo che un agente dell'ICE uccide una donna

Gli agenti federali dell'immigrazione americana (Ice) hanno fermato una bambina di due anni e suo padre a Minneapolis e li hanno trasportati in Texas: lo scrive il Guardian citando gli atti del

Minneapolis, agente federale dell’ICE spara e uccide un uomo in stradaGli agenti federali dell’ICE a Minneapolis hanno sparato e ucciso un uomo in strada durante un arresto. Si tratta della terza sparatoria in pochi giorni. fanpage.it

È morto l'uomo contro il quale ha sparato un agente federale a Minneapolis. Il dipartimento di Sicurezza interna: 'Era armato'. Il Governatore del Minnesota: "Trump fermi subito i raid dell'Ice"

A Minneapolis continuano le proteste dopo che un agente dell'ICE ha ucciso una manifestante. Il Pentagono ha ordinato a circa 1.500 soldati statunitensi di base in Alaska di prepararsi per un possibile dispiegamento in Minnesota.