Ursula Andress, icona di eleganza e sensualità, ha vissuto un difficile episodio di truffa che le ha causato una perdita di quasi 20 milioni di euro. La testimonianza, durata otto anni, rivela un lungo percorso di difficoltà dopo essere stata simbolo di fascino e raffinatezza. In questo racconto, l’ex Bond girl condivide la sua esperienza, offrendo uno sguardo sincero su un incidente che ha segnato la sua vita.

Per decenni è stata il sogno proibito di milioni di italiani e non solo, simbolo di un’eleganza libera, sensuale e inafferrabile. Oggi, però, il nome di Ursula Andress, 89 anni, ex Bond girl in 007 – Licenza di uccidere, torna sulle pagine dei giornali per una vicenda ben lontana dal glamour del grande schermo. L’attrice svizzera, icona del cinema mondiale, ha infatti denunciato una lunga e dolorosa truffa finanziaria che avrebbe eroso gran parte del suo patrimonio, lasciandole addosso non solo una ferita economica, ma anche psicologica. Ursula Andress e la truffa da 20 milioni: “Sono ancora sotto shock”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ursula Andress truffata per quasi 20 milioni: l’ex Bond girl racconta l’incubo durato otto anni

Ursula Andress, la ex Bond Girl denuncia: "Truffata, ho perso 20 milioni di euro"Ursula Andress, attrice svizzera nota come la prima Bond Girl, ha recentemente denunciato di essere stata truffata, perdendo circa 20 milioni di euro.

Ursula Andress denuncia: “Truffata per 20 milioni di euro”Ursula Andress, 89 anni e celebre come prima ‘Bond girl’ nella storia del cinema, ha recentemente denunciato di essere stata truffata per circa 20 milioni di euro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Ursula Andress truffata: Sono sotto choc, ho perso 20 milioni di euro a causa di un raggiro; Ursula Andress truffata. Sono sotto shock, mi hanno sottratto 20 milioni di euro; Ursula Andress denuncia: Truffata per 20 milioni di euro; Ursula Andress denuncia: Truffata per 20 milioni di euro.

Urusla Andress, la ex Bond girl truffata: «Ho perso 20 milioni di euro». Per anni manipolata dall'ex gestore del suo patrimonio (morto suicida)A 89 anni, dopo aver fatto perdere la testa a James Bond, Ursula Andress si è ritrovata a perdere il suo patrimonio: quasi 20 milioni di euro. Non in un casinò di Montecarlo, ma ... leggo.it

Ursula Andress denuncia: Truffata per 20 milioni di euroUrsula Andress (Foto LaPresse/Mario Cartelli) Ursula Andress, 89 anni, l’iconica prima ‘Bond girl’ della ... msn.com

Sono ancora sotto choc», ha dichiarato Ursula Andress al quotidiano «Blick». L'attrice svizzera ed ex Bond girl, 89 anni, sarebbe stata vittima di una grave truffa finanziaria per un valore di circa 18 milioni di franchi svizzeri, pari a quasi 20 milioni di euro. A den - facebook.com facebook

Ursula Andress, 89 anni, «sotto shock»: da Bond girl a vittima di truffa. Perde quasi 20 milioni di franchi svizzeri x.com