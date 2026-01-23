Ursula Andress la ex Bond Girl denuncia | Truffata ho perso 20 milioni di euro

Ursula Andress, attrice svizzera nota come la prima Bond Girl, ha recentemente denunciato di essere stata truffata, perdendo circa 20 milioni di euro. A 89 anni, l’attrice ha condiviso questa difficile esperienza, portando alla luce una vicenda che coinvolge la sua vita finanziaria. La sua figura rimane iconica nel cinema, ma ora si trova a dover affrontare una difficile realtà legata a una truffa finanziaria.

