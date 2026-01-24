Ursula al bivio sul Mercosur

Ursula al bivio sul Mercosur: dopo aver ottenuto il via libera giuridico e politico il 9 gennaio e aver firmato l’accordo in Paraguay il 17 gennaio, la Commissione Europea si trova ora a valutare le implicazioni di questa decisione. La scelta di procedere con il trattato potrebbe influenzare le relazioni commerciali e politiche tra l’Europa e il Mercosur, aprendo nuovi scenari per il futuro delle collaborazioni internazionali.

Von der Leyen può già applicare l'accordo commerciale anche senza il consenso del Parlamento. Merz e Meloni approvano, Lula anche e Milei ha già messo in agenda a febbraio la ratifica Fiducia su, inflazione giù, potere d'acquisto in rialzo, pil in ripresa. Ecco il 2026 per Confcommercio Il via libera giuridico e politico c'è già stato, il 9 gennaio. E la firma, in Paraguay il 17 gennaio, anche. Cosa manca allora all'accordo Ue–Mercosur per entrare in vigore? Che la Commissione metta in applicazione provvisoria l'intesa commerciale, che appare bloccata nella dimensione temporale del "vedremo".

