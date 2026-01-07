Ursula offre 45 miliardi in più per il sì dell’Italia al Mercosur

L’Italia ha deciso di sostenere l’accordo con il Mercosur, grazie a un contributo aggiuntivo di 45 miliardi proposto da Ursula von der Leyen, in risposta alle richieste di Roma. La decisione, tuttavia, solleva interrogativi sulla reale portata di questo impegno e sulle implicazioni per il paese, in un contesto di attenzione crescente alle conseguenze economiche e politiche di tali accordi.

L'impressione non è delle migliori; a una lettura superficiale se ne ricava che basta pagare. L'Italia dice sì al Mercosur dopo che Ursula von der Leyen, cedendo alle pressioni di Roma, ha sbloccato un esborso aggiuntivo da 45 miliardi per rimpinguare i fondi Pac. Giorgia Meloni, proprio da Parigi dove si teneva l'ennesimo vertice dei volenterosi, rompe il fronte di resistenza che la univa a Emmanuel Macron, che così resta solo sulla trincea del no, anche perché i contadini francesi non mollano e pure ieri sono tornati a bloccare L'Esagono con i trattori.

Ue, von der Leyen apre agli agricoltori: da Bruxelles accesso immediato a 45 miliardi per la Pac e risorse anti-crisi raddoppiate - La Commissione promette di rafforzare il sostegno agli agricoltori in una lettera ai presidenti di Cipro e del Parlamento Ue. milanofinanza.it

Von der Leyen, subito 45 miliardi al settore agricolo per il via libera all'accordo con il Mercosur - La Commissione ha offerto l'accesso anticipato a 45 miliardi di euro di fondi nell'ambito del prossimo bilancio della Politica Agricola Comune già nel 2028 per tranquillizzare gli agricoltori e i gove ... msn.com

