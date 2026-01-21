Smacco a Ursula Strasburgo stoppa il Mercosur

L’Europarlamento ha respinto la richiesta di inviare l’accordo commerciale tra Ue e Mercosur alla Corte di giustizia europea. Con 334 voti favorevoli e 324 contrari, l’assemblea ha deciso di non procedere, fermando così l’iter di approvazione del trattato. La decisione rappresenta un passo importante nel dibattito sul futuro delle relazioni commerciali tra l’Unione europea e il Mercosur.

L'Eurocamera ha approvato con 334 voti a favore 324 contrari e 11 astenuti la richiesta di inviare il testo dell'accordo commerciale Ue-Mercosur alla Corte di giustizia dell'Unione europea per un parere legale. Ora l'Eurocamera, per l'attuazione definitiva dell'intesa, dovrà attendere l'esame della Corte, che potrebbe prendere diversi mesi, dai 18 ai 24. Solo dopo l'Eurocamera potrà votare la ratifica finale dell'accordo. Uno smacco per Ursula von der Leyen che tanto ha voluto il trattato. La richiesta del rinvio alla Corte Ue è stata presentata da un gruppo di eurodeputati della Sinistra Ue, dei Verdi e di parte dei Liberali.

