Un’ora con Gino Cecchettin Parliamo di | Violenza di genere una questione culturale La scuola come presidio Evento gratuito

Il 5 febbraio alle 17.00, si terrà un incontro online gratuito con Gino Cecchettin, fondatore della Fondazione Giulia Cecchettin. L’evento affronta il tema della violenza di genere come questione culturale e il ruolo della scuola come presidio di sensibilizzazione e prevenzione. Un’occasione per approfondire un tema di grande rilevanza sociale, promossa da Orizzonte Scuola e rivolta a chi desidera contribuire alla cultura del rispetto.

Un nuovo evento esclusivo di Orizzonte Scuola con una delle voci più significative e coraggiose del dibattito civile italiano: Gino Cecchettin, padre di Giulia e fondatore della Fondazione che porta il suo nome. Dopo la tragica perdita della figlia, Gino Cecchettin ha scelto di trasformare il dolore in impegno pubblico: sensibilizzare la società sul tema della violenza di genere e promuovere un cambiamento culturale a partire dalle nuove generazioni. Spazio Q&A: al termine dell’intervento è previsto un momento di domande e risposte in cui i partecipanti potranno confrontarsi direttamente con Gino Cecchettin.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Un’ora con Gino Cecchettin. Parliamo di: “Violenza di genere una questione culturale. La scuola come presidio”. Evento gratuitoPartecipa all’incontro gratuito con Gino Cecchettin, giovedì 5 febbraio alle 17.

Leggi anche: "Violenza di genere: essere agenti del cambiamento - Incontro con Gino Cecchettin"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Educazione civica in diretta con Gino Cecchettin: dalla violenza di genere al dramma dei femminicidi – 13 febbraio ore 11, ISCRIVI LA CLASSE; Cara Giulia – Quello che ho imparato da mia figlia, Gino Cecchettin incontra Perugia nella Sala dei Notari; Schiaffi e molestie. L’amore tossico nelle confidenze degli studenti a Gino Cecchettin; Peugeot 203 e Gino Munaron: storia di un’impresa alla Mille Miglia.

Educazione civica in diretta con Gino Cecchettin: dalla violenza di genere al dramma dei femminicidi – 13 febbraio ore 11, ISCRIVI LA CLASSEOgni giorno la cronaca ci rimanda con brutalità al tema di relazioni affettive tossiche che sfociano poi spesso in mancanza di rispetto, violenza e persino omicidio. Sono storie attualissime: l’omicid ... tecnicadellascuola.it

Un’ora con Gino Cecchettin. Parliamo di: Violenza di genere una questione culturale. La scuola come presidio. Evento gratuitoGiovedì 5 febbraio, ore 17.00 – Incontro gratuito online Un nuovo evento esclusivo di Orizzonte Scuola con una delle voci più significative e coraggiose del dibattito civile italiano: Gino Cecchettin, ... orizzontescuola.it

Gino Cecchettin pesa le parole. Non cerca scorciatoie retoriche, non indulge nella semplificazione. Ingegnere informatico, abituato a ragionare per processi e scomporre problemi complessi, sembra applicare lo stesso rigore alle questioni sociali: «Mi approcci - facebook.com facebook

Educazione sessuo-affettiva, Gino Cecchettin: «Il ddl Valditara ostacola gli studenti. Il protocollo col ministero Tutto fermo» x.com