Un’ora con Gino Cecchettin Parliamo di | Violenza di genere una questione culturale La scuola come presidio Evento gratuito

Partecipa all’incontro gratuito con Gino Cecchettin, giovedì 5 febbraio alle 17.00, per approfondire il tema della violenza di genere come questione culturale e il ruolo della scuola come presidio di sensibilizzazione. Un’occasione per ascoltare una voce autorevole nel dibattito civile italiano, in un evento online promosso da Orizzonte Scuola. L’appuntamento è aperto a tutti e senza costi.

Giovedì 5 febbraio, ore 17.00 – Incontro gratuito online Un nuovo evento esclusivo di Orizzonte Scuola con una delle voci più significative e coraggiose del dibattito civile italiano: Gino Cecchettin, padre di Giulia e fondatore della Fondazione che porta il suo nome. Dopo la tragica perdita della figlia, Gino Cecchettin ha scelto di trasformare il dolore .

