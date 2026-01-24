Universitari e ospedalieri una squadra | Non siamo due club lavoriamo insieme

Universitari e ospedalieri collaborano come una squadra unita, condividendo l’obiettivo comune di garantire il benessere dei cittadini. Pur mantenendo le proprie specificità, lavorano insieme senza creare divisioni, focalizzandosi sulla tutela della salute pubblica. Questa collaborazione testimonia l’importanza di un impegno coordinato tra le diverse componenti del sistema sanitario, per offrire servizi efficaci e rispondenti alle esigenze della comunità.

"Non vogliamo creare ulteriori motivi di dissenso, ma sottolineare che siamo due componenti, universitari e ospedalieri, che lavorano nell’interesse della salute dei cittadini. La nostra è una mission in cui devono stare insieme didattica, ricerca e assistenza". Non usa giri di parole Walter Gioffré, presidente del Cnu Siena, in occasione di un incontro con la stampa per ribadire l’assoluta contrarietà alla polemica dei giorni scorsi sollevata da alcune sigle sindacali e da alcuni dirigenti medici, poi passata anche dalla politica, sull’ accordo tra Aou e Università degli Studi per il reclutamento dei docenti-medici impegnati anche nell’attività assistenziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

