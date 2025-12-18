Napoli-Milan Conte | Annata difficile ma siamo una squadra vera Lukaku e Hojlund insieme? Vi rispondo così

Dopo la vittoria contro il Milan e il passaggio del turno, Antonio Conte ha sottolineato la forza e la determinazione della sua squadra, nonostante un’annata complessa. Ai microfoni di SportMediaset, il tecnico dei partenopei ha condiviso le sue impressioni e risposto alle domande sui duetti più discussi, come quello tra Lukaku e Hojlund, confermando la convinzione nei valori del gruppo.

Antonio Conte ha parlato al termine di Napoli-Milan. Ai microfoni di SportMediaset, il tecnico dei partenopei ha esaltato ancora una volta la sua squadra dopo la vittoria sui rossoneri e il passaggio del turno. Non è mancato anche uno spunto più tattico, con un focus sull’ipotesi di vedere Rasmus Hojlund al fianco del rientrante Romelu Lukaku. Conte esalta il suo Napoli: l’elogio ai calciatori. “C’è poco da dire a questi ragazzi. Ribadire sempre le stesse cose è noioso. Quando ti ritrovi a giocare ogni 3 giorni, con pochi calciatori, è inevitabile che le energie non siano al massimo e tu possa accusare delle battute a vuoto e capiterà anche in futuro dato che la situazione non cambierà da qui a un mese”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

