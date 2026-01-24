Unità dei cristiani gran finale a San Mercuriale | tutte le confessioni insieme al vescovo Corazza

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani si concluderà domenica a San Mercuriale con un evento ecumenico alle 16. L’iniziativa riunisce rappresentanti di diverse confessioni cristiane, culminando in un momento di condivisione e dialogo guidato dal vescovo Corazza. Un’occasione per rafforzare i legami tra le comunità cristiane e promuovere la collaborazione nel rispetto delle rispettive tradizioni.

Si concluderà domenica la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani con un appuntamento ecumenico in programma alle 16.30 nella basilica di San Mercuriale, nel cuore del centro storico di Forlì. A seguire, si svolgerà una celebrazione ecumenica interconfessionale, presieduta da monsignor.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Addio al vescovo emerito Vincenzo Zarri, il vescovo Corazza: "Un uomo di comunione"Forlì ha reso omaggio a Vincenzo Zarri, vescovo emerito e figura di riferimento nella comunità.

Un momento di condivisione per le comunità cattoliche straniere: il vescovo Corazza celebra la Messa dei PopoliDomenica alle 11, presso la chiesa di Santa Rita in via Seganti, si terrà la Messa dei Popoli, presieduta dal vescovo Livio Corazza.

Diocesi: Napoli, domenica la celebrazione ecumenica con il card. Battaglia per la conclusione della Settimana per l’unità dei cristianiDomenica 25 gennaio, alle 18, nella Cattedrale di Napoli, si terrà la Celebrazione ecumenica della Parola che concluderà la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 2026. L'evento, si legge ne ... agensir.it

Unità dei Cristiani: a Bari le Conversazioni tra cattolici e ortodossi nello Spirito SantoSi sono concluse a Bari, nei giorni scorsi, le Conversazioni tra cattolici e ortodossi nello Spirito Santo, promosse dalla Comunità di Gesù e giunte alla loro seconda edizione. Al centro dell’incontro ... agensir.it

