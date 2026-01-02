Unicusano Avellino Basket due tesserati del settore giovanile convocati nella Rappresentativa Campania 2012

L'Unicusano Avellino Basket annuncia con soddisfazione la convocazione di due giovani atleti del settore giovanile nella Rappresentativa Campania 2012. Questo riconoscimento testimonia l'impegno e la crescita del vivaio biancoverde, che continua a valorizzare i giovani talenti e a promuovere lo sviluppo del basket nel territorio.

L'Unicusano Avellino Basket è lieta di comunicare un altro importante risultato per il settore giovanile della formazione biancoverde. Nell'ambito del progetto Academy Italia portato avanti dalla FIP, la rappresentativa campana dell'annata 2012 parteciperà al Trofeo Fabbri in programma a Rimini.

