Il prossimo 19 febbraio, a Milano, si terrà una cerimonia di intitolazione dedicata a Umberto Eco, commemorando il decimo anniversario della sua scomparsa. L’evento si svolgerà nei pressi della casa-biblioteca al Castello, offrendo un’occasione per riflettere sulla sua figura e sul suo contributo alla cultura italiana. Un momento di riconoscimento e memoria per uno degli intellettuali più influenti del nostro tempo.

Milano – La cerimonia di intitolazione è in programma il prossimo 19 febbraio. Una data non tutt’altro che casuale: quel giorno ricorrerà il decimo anniversario della scomparsa di Umberto Eco. Cioè esattamente il termine stabilito dalla legge per poter dedicare una strada o un luogo di una città a una persona deceduta. Da quel momento, uno degli intellettuali più influenti del Novecento avrà un posto che porterà il suo nome: la passeggiata alberata che unisce via Minghetti a via Lanza, all’ombra del Castello Sforzesco. Nonché a due passi dalla casa-biblioteca al civico 13 della piazza in cui Eco aveva ordinatamente accumulato circa 44mila volumi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una passeggiata per Umberto Eco sotto la casa-biblioteca al Castello

