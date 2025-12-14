Il raduno dei golden retriever in centro a Milano | la passeggiata dal Duomo al Castello

Domenica 14 dicembre, il centro di Milano ha ospitato un colorato raduno di golden retriever. Decine di cani, accompagnati dai loro proprietari, hanno partecipato a una passeggiata che ha attraversato il cuore della città, dal Duomo al Castello, organizzata da un gruppo Facebook dedicato a questa razza. Un evento di convivialità e passione per i quattro zampe.

Decine di golden retriever, accompagnati dai loro proprietari, hanno “invaso” gioiosamente il cuore di Milano, domenica 14 dicembre, per la passeggiata organizzata da un gruppo Facebook dedicato proprio a questa razza canina. I golden e i loro proprietari si sono radunati in piazza del Duomo. Milanotoday.it Golden retriever, il raduno più grande del mondo a Buenos Aires: oltre 2mila cani in un parco - A Buenos Aires è stato organizzato un gigantesco raduno di questi cani per fissare un nuovo ... msn.com

La Voce. . A Buenos Aires è stato organizzato un gigantesco raduno di Golden Retriever per fissare un nuovo record del mondo. Oltre 2 mila esemplari (2.397 il numero preciso) hanno riempito il Parque Berlín per battere il precedente primato, di 1.685, deten - facebook.com facebook

Golden retriever, il raduno più grande del mondo a Buenos Aires: oltre 2mila cani in un parco. #lapresse #animali Guarda il video : x.com