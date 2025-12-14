Il raduno dei golden retriever in centro a Milano | la passeggiata dal Duomo al Castello

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 14 dicembre, il centro di Milano ha ospitato un colorato raduno di golden retriever. Decine di cani, accompagnati dai loro proprietari, hanno partecipato a una passeggiata che ha attraversato il cuore della città, dal Duomo al Castello, organizzata da un gruppo Facebook dedicato a questa razza. Un evento di convivialità e passione per i quattro zampe.

Immagine generica

Decine di golden retriever, accompagnati dai loro proprietari, hanno “invaso” gioiosamente il cuore di Milano, domenica 14 dicembre, per la passeggiata organizzata da un gruppo Facebook dedicato proprio a questa razza canina. I golden e i loro proprietari si sono radunati in piazza del Duomo. Milanotoday.it

raduno golden retriever centroGolden retriever, il raduno più grande del mondo a Buenos Aires: oltre 2mila cani in un parco - A Buenos Aires è stato organizzato un gigantesco raduno di questi cani per fissare un nuovo ... msn.com