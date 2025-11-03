Voci sul paesaggio zeviano | passeggiata con visita al castello e alle cantine

Veronasera.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il 16 novembre 2025. Un itinerario tra natura e cultura per scoprire Zevio attraverso le sue voci più autentiche. Dalla visita al castello e alle sue cantine, fino alle rive dell’Adige, il percorso rende omaggio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Napoli, al via “Voci dalla Bella Piazza”: «La passeggiata che racconta le trasformazioni di piazza Garibaldi» - Al via oggi “Voci dalla Bella Piazza”, la nuova passeggiata di Migrantour Napoli che condurrà alla scoperta delle ... Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Voci Paesaggio Zeviano Passeggiata