Un agente federale ha ucciso un’altra persona a Minneapolis

Un agente federale ha causato la morte di un’altra persona a Minneapolis durante un’operazione anti-immigrazione. Questa è la seconda volta in breve tempo che si verificano incidenti di questo tipo, dopo il caso di Renee Nicole Good. La vicenda solleva preoccupazioni sulla gestione delle operazioni di sicurezza e sulle conseguenze per le persone coinvolte.

Si sa ancora poco di quello che è successo, ma online stanno circolando alcuni video verificati che mostrano i momenti precedenti l’omicidio. Si vedono vari agenti che colpiscono violentemente un uomo a terra, poi si sentono degli spari e la persona a terra smette di muoversi. Il capo della polizia di Minneapolis, Brian O’ Hara, ha detto che la persona uccisa è un uomo bianco di 37 anni, residente a Minneapolis. Non è stato diffuso il nome dell’agente che ha sparato. Lo scontro di sabato è avvenuto nella zona sud della città. Subito dopo si sono radunate circa 300 persone tra manifestanti e agenti delle forze dell’ordine, e la circolazione stradale è stata bloccata. 🔗 Leggi su Ilpost.it

