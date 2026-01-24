Nella città di Minneapolis, un’operazione delle autorità federali legata a questioni di immigrazione ha portato alla morte di un’altra persona. Si tratta del secondo episodio simile, dopo il caso di Renee Nicole Good, avvenuto in precedenza. Questi eventi sollevano ancora una volta il tema delle modalità di intervento delle forze dell’ordine in operazioni di questo tipo.

Sabato mattina verso le 9 (le 16 in Italia) gli agenti federali hanno sparato e ucciso un’altra persona a Minneapolis, in Minnesota, dove da settimane sono in corso proteste spesso violente contro le attività dell’agenzia. Si sa ancora poco di quello che è successo, ma online stanno circolando alcuni video verificati che mostrano il momento dello scontro. Si vedono vari agenti che colpiscono violentemente un uomo a terra, poi si sentono degli spari e la persona a terra smette di muoversi. Il capo della polizia di Minneapolis, Brian O’ Hara, ha detto che la persona uccisa è un uomo bianco di 37 anni, residente a Minneapolis. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli agenti federali hanno ucciso un’altra persona a Minneapolis

Gli agenti dell’ICE hanno ucciso un’altra persona a MinneapolisGli agenti dell’ICE sono coinvolti in un nuovo episodio di violenza a Minneapolis, dove un'altra persona ha perso la vita.

Gli agenti dell’ICE hanno sparato a un’altra persona a MinneapolisGli agenti dell’ICE sono stati coinvolti in un episodio a Minneapolis in cui hanno sparato a una persona.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Stati Uniti: agente dell'anti-immigrazione Ice uccide una donna durante un raid a Minneapolis

Argomenti discussi: Ecco che cos’è l’ICE; Usa, ancora tensioni a Minneapolis: agente federale spara e ferisce un immigrato; Seconda sparatoria dell'Ice a Minneapolis: scontri con i manifestanti; La battaglia di Minneapolis: in città 3.000 agenti dell'Ice, Trump minaccia di schierare anche l'esercito.

A Minneapolis gli agenti dell’ICE hanno ucciso un altro uomoLa vittima è stata colpita a distanza ravvicinata alla zona del torace prima di essere trasportata in ospedale, dove poi è deceduta ... dire.it

Minneapolis, agente federale dell’ICE spara e uccide un uomo in stradaGli agenti federali dell’ICE a Minneapolis hanno sparato e ucciso un uomo in strada durante un arresto. Si tratta della terza sparatoria in pochi giorni. fanpage.it

Nuovo caso che coinvolge agenti federali, il terzo in poco tempo. L’ICE ha aperto il fuoco contro una persona nel quartiere di Eat Street. Il capo della polizia ha confermato che l'uomo è morto https://shorturl.at/gciQ3 - facebook.com facebook

Secondo i documenti del tribunale e gli avvocati della famiglia, gli agenti federali dell'immigrazione hanno arrestato una bambina di due anni e suo padre a Minneapolis giovedì e li hanno trasportati in Texas. Il padre, identificato nei documenti del tribunale co x.com