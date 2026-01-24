Umorismo e malinconia Bennet non tramonta mai

“La cerimonia del massaggio” di Alan Bennett torna in scena al Teatro Rasi oggi alle 21, nell’ambito di La Stagione dei Teatri 2025-2026. Dopo oltre vent’anni dalla memorabile interpretazione di Anna Marchesini, questa nuova versione conserva l’umorismo sottile e la malinconia che caratterizzano l’opera. Un’occasione per riflettere sulla fragilità umana attraverso un racconto intenso e delicato, in un allestimento che promette di emozionare e far sorridere.

'La cerimonia del massaggio' di Alan Bennett, dopo l'unico precedente della messa in scena di grande successo dell'indimenticabile Anna Marchesini oltre venti anni fa, torna in scena in un nuovo adattamento al Teatro Rasi oggi alle 21 per La Stagione dei Teatri 2025-2026.Il condensato di humour e di stile delle pagine di Alan Bennett, autore di elegante e sottile perfidia e una delle voci più riconoscibili della drammaturgia britannica contemporanea, capace di fondere umorismo, malinconia e un'acuta osservazione del quotidiano, trova nell'interpretazione di Gianluca Ferrato un sorprendente equilibrio tra dramma e commedia.

