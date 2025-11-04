Call My Agent Italia 3 porta nuovi personaggi nuove incredibili guest star molto umorismo ma anche un pizzico di malinconia

Call My Agent Italia 3 è tra le serie italiane più attese di questa stagione, eppure, quando fu annunciato il remake local del francese Dix pour cent, che aveva conquistato mezzo mondo, in molti dubitavano della riuscita del progetto. Si sono dovuti ricredere. Dalla sua uscita, nel gennaio 2023, Call My Agent Italia ha fatto registrare numeri da record, portando sotto la luce dei riflettori il dietro le quinte di un mondo quale quello del cinema e dello spettacolo in genere, pieno di mistero e fascino, ma anche di un pizzico di follia e umorismo involontario. La terza stagione è in arrivo su Sky e NOW dal 14 novembre. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Call My Agent Italia 3 porta nuovi personaggi, nuove incredibili guest star, molto umorismo, ma anche un pizzico di malinconia

