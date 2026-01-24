In aggiornamenti recenti, la Juventus ha raggiunto un accordo con En-Nesyri, rafforzando la propria rosa. Inoltre, si registrano novità riguardo al rinnovo di McKennie. Questa panoramica raccoglie le principali notizie in tempo reale sulla squadra, offrendo un quadro chiaro e aggiornato delle ultime evoluzioni nel mondo bianconero.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 24 gennaio 2026. Rinnovo McKennie, fissato l’appuntamento con la società bianconera per discutere il contratto. Le richieste dello statunitense. Ore 10.45 – Rinnovo McKennie, fissato l’appuntamento con la società bianconera per discutere il contratto. Le richieste dello statunitense En-Nesyri Juve, operazione in chiusura: accordo trovato definitivamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: accordo trovato con En-Nesyri. Novità sul rinnovo di McKennie

Ultimissime Juve LIVE: McKennie verso il rinnovo, le ultime su En-NesyriAggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: si parla di un possibile rinnovo per McKennie e delle ultime notizie su En-Nesyri.

Ultimissime Juve LIVE: annullata la conferenza stampa di Spalletti, le novità su En-NesyriAggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: oggi è stata annullata la conferenza stampa di Spalletti, e ci sono novità su En-Nesyri.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

¡EN-NESYRI A LA JUVENTUS! Análisis con Mirko Di Natale + Previa Napoli

Argomenti discussi: Le notizie di calciomercato del 23 gennaio 2026: la Juve ha preso En-Nesyri. Il Napoli dopo Giovane si fionda su Juanlu; Calciomercato, Mateta vuole subito la Juve. Napoli, Lang e Lucca vicini all’addio; Calciomercato 2026, news, trattative e indiscrezioni del 18 gennaio; Tutto il mercato in Diretta.

Calciomercato live: Juve, il giorno di En-Nesyri. Inter, torna Perisic. Il Napoli accoglie GiovaneIl ds bianconero Ottolini è a Istanbul per chiudere l’acquisto del centravanti del Fenerbahce. Nerazzurri vicini all’esterno croato. E Conte, dopo aver perso ... lastampa.it

Juve, c'è il sì per En-Nesyri: tutte le cifre dell'accordoLa Juventus e Youssef En-Nesyri sono sempre più vicini. Giornata chiave quella di ieri, visto che i bianconeri hanno trovato l'accordo con il Fenerbahce per il prestito con diritto di riscatto (3 mili ... corrieredellosport.it

Le ultimissime su En Nesyri-Juventus! Per la partenza si attende solo... - facebook.com facebook

#Napoli, #Anguissa ci sarà contro la #Juve Le ultimissime x.com