Aggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: oggi è stata annullata la conferenza stampa di Spalletti, e ci sono novità su En-Nesyri. Di seguito le ultime notizie e gli sviluppi più recenti dalla squadra, per rimanere sempre informati sulle dinamiche bianconere.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 22 gennaio 2026. En-Nesyri alla Juventus, fumata bianca sempre più vicina: il Fenerbahce ha trovato il sostituto. Cosa sta succedendo. Ore 20.00 – En-Nesyri alla Juventus, il giocatore si avvicina sempre di più ai bianconeri. Il Fenerbahce insiste per avere Beto. Cosa sta accadendo Conferenza stampa Spalletti annullata pre Juve Napoli: il motivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: annullata la conferenza stampa di Spalletti, le novità su En-Nesyri

Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Spalletti e le ultime su En-NesyriIn questo aggiornamento live, seguiremo le ultime novità dalla Juventus, con particolare attenzione alla conferenza stampa di Spalletti e le novità su En-Nesyri.

Ultimissime Juve LIVE: chi è En-Nesyri. La conferenza stampa di SpallettiSegui le ultime notizie sulla Juventus in tempo reale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: La Juve ricade nei soliti errori: Mazzitelli-gol, festa Cagliari. E il quarto posto può allontanarsi; Diretta Inter-Pisa: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN | DAZN News IT; Serie A. Il Como centra il tris in casa della Lazio. Cremonese-Verona 0-0 - Aggiornamento del 20 Gennaio delle ore 00:51; Tutto il calcio in Diretta.

Spalletti 'non' risponde a Conte e spiazza tutti: conferenza pre Juve-Napoli annullata!Ci sono vigilie che hanno un sentimento diverso rispetto a tutte le altre e Juve-Napoli è un esempio. I bianconeri hanno una grande chance per avvicinarsi in classifica, ma troveranno di fronte una sq ... msn.com

Juventus-Napoli, Spalletti e Conte annullano la conferenza: iniziata guerra dei nervi, il retroscenaIl club bianconero prima annuncia l'incontro di Spalletti con i media per le 16 poi disdice tutto, per il tecnico azzurro Conte vigilia muto ormai una consuetudine ... sport.virgilio.it

#Napoli, #Anguissa ci sarà contro la #Juve Le ultimissime x.com

#Napoli, #Anguissa ci sarà contro la #Juve Le ultimissime - facebook.com facebook