Ufficiale | Robbie Williams ha battuto il record dei Beatles divenendo l’artista con più album al primo posto nel Regno Unito

La scorsa settimana a pochi giorni dalla pubblicazione anticipata di Britpop, Robbie Williams aveva nel mirino un nuovo obiettivo, quello di superare i Beatles con il maggior numero di album in vetta alla classifica del Regno Unito. L’ex Take That ha pubblicato il tredicesimo lavoro in studio dopo aver posticipato dallo scorso ottobre a febbraio, con la release a sorpresa dello scorso 17 gennaio. Nella giornata di ieri, 23 gennaio è stato annunciato che l’album si è piazzato al primo posto nella classifica degli album del Regno Unito, diventando il sedicesimo album in vetta alla chart della sua carriera da solista, scavalcando i Beatles a quota quindici dischi in vetta nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

ROBBIE WILLIAMS È USCITO A SORPRESA IL SUO NUOVO ALBUM BRITPOP ROBBIE WILLIAMS è tornato a sorpresa con il suo nuovo e attesissimo album di inediti, "BRITPOP", disponibile in digitale e in formato fisico sul suo store ufficiale (LINK). Il 6 febbr