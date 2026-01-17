Robbie Williams ha un obiettivo superare il record dei Beatles nella classifica UK con il nuovo album Britpop | Lo voglio più di ogni altra cosa in questo momento

Robbie Williams ha sorpreso i suoi fan con l’uscita del suo nuovo album, Britpop, pubblicato il 16 gennaio. L’artista mira a superare il record dei Beatles nella classifica UK, un obiettivo che definisce come il più importante in questo momento. Questa pubblicazione rappresenta un passo significativo nella sua carriera, offrendo ai ascoltatori un nuovo capitolo musicale da scoprire.

Robbie Williams ha pubblicato a sorpresa nella giornata di ieri 16 gennaio il suo nuovo album Britpop, che potrebbe segnare un importante traguardo nella carriera dell’ex Take That. La voce di Angel è attualmente a pari merito con i Fab Four per il numero di album in vetta alle classifiche, con quindici primi posti. Adesso l’ artista ha la possibilità di battere il quartetto di Liverpool con la pubblicazione del nuovo lavoro in studio Se il suo nuovo record raggiungerà il primo posto in classifica il 6 febbraio, finalmente lo batterà. Quando gli è stato chiesto cosa pensasse di questa prospettiva, Williams ha dichiarato al The Scott Mills Breakfast Show su BBC Radio 2: “Sì, lo desidero più di ogni altra cosa nella mia carriera in questo momento, ovviamente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

