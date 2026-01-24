tutti contro andrea sempio a quarto grado le sue risposte su alibi computer unghie e impronta a casa poggi

Andrea Sempio si confronta a “Quarto Grado” in un duro “uno contro tutti” su alibi, spostamenti e comportamenti legati all’omicidio di Chiara Poggi. Sempio ha respinto i sospetti sulla sua presenza a Garlasco, sullo scontrino di Vigevano e sulle relazioni personali, definendo molte contestazioni suggestive. Andrea Sempio contro tutti a Quarto Grado La vicinanza alla scena del delitto Il silenzio con i magistrati e lo scontrino Il computer Le telefonate prima e dopo il delitto L'impronta 33 e il DNA sotto le unghie di Chiara Andrea Sempio contro tutti a Quarto Grado Nel corso della puntata di “Quarto Grado” di venerdì 23 gennaio, in un confronto serrato e senza sconti, Andrea Sempio ha accettato di esporsi pubblicamente all’interno di una dinamica definita dagli stessi ospiti come un vero e proprio “tutti contro uno”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

