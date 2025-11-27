Dna sulle unghie di Chiara Poggi impronta 33 scontrino e telefonate | tutti gli indizi contro Andrea Sempio

Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è soltanto l'ultimo degli elementi messi in fila in questi mesi nei confronti di Andrea Sempio. Dall'impronta 33. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Dna sulle unghie di Chiara Poggi, impronta 33, scontrino e telefonate: tutti gli indizi contro Andrea Sempio

Il materiale genetico isolato nelle prime fasi dell'inchiesta sotto le unghie di Chiara Poggi mostra una compatibilità con il Dna Y della linea maschile della famiglia di Andrea Sempio

Garlasco, il dna sulle unghie di Chiara compatibile con quello di Andrea Sempio. Anche secondo la perizia disposta dal Tribunale la traccia genetica apparterrebbe alla linea maschile della famiglia dell'indagato

Garlasco, Dna di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi: cosa succede adesso al processo e ad Alberto Stasi - Per i magistrati, l'assenza del Dna della mamma, del papà e del fratello di Chiara, ha una sola spiegazione: la vittima si era lavata accuratamente le mani poco prima di essere uccisa.

Garlasco, le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con il Dna di Andrea Sempio - Secondo la perita del Tribunale di Pavia, Denise Albani, le tracce sulle unghie di Chiara Poggi sono compatibili con il dna del nuovo indagato.

Garlasco e la bomba su Andrea Sempio: DNA su Chiara Poggi compatibile con il suo - La perizia genetica via PEC conferma la compatibilità del DNA su Chiara Poggi con Andrea Sempio, aprendo il dibattito del 18 dicembre.