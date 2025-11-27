Garlasco tutti gli indizi contro Andrea Sempio | dna sulle unghie di Chiara Poggi impronta 33 scontrino e telefonate alla villetta

Leggo.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è soltanto l'ultimo degli elementi messi in fila in questi mesi nei confronti di Andrea Sempio. Dall'impronta 33. 🔗 Leggi su Leggo.it

garlasco tutti gli indizi contro andrea sempio dna sulle unghie di chiara poggi impronta 33 scontrino e telefonate alla villetta

© Leggo.it - Garlasco, tutti gli indizi contro Andrea Sempio: dna sulle unghie di Chiara Poggi, impronta 33, scontrino e telefonate alla villetta

Leggi anche questi approfondimenti

garlasco tutti indizi controDna sulle unghie di Chiara Poggi, impronta 33, scontrino e telefonate: tutti gli indizi contro Andrea Sempio - Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è soltanto l'ultimo degli elementi messi in fila in questi mesi nei confronti di Andrea Sempio. Lo riporta leggo.it

garlasco tutti indizi controGarlasco, gli indizi contro Andrea Sempio: le telefonate anomale a casa Poggi, i sospetti sullo scontrino e l'impronta sulle scale - Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è soltanto l'ultimo degli elementi messi in fila in questi mesi nei ... Riporta msn.com

garlasco tutti indizi controGarlasco, anche Lovati commenta le indiscrezioni della perizia: “È falsa, atto di terrorismo su Sempio” - Secondo l'ex avvocato dell'indagato in concorso per il delitto di Garlasco, le indiscrezioni sulla perizia riguardante le tracce di DNA sotto le unghie ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Tutti Indizi Contro