Garlasco tutti gli indizi contro Andrea Sempio | dna sulle unghie di Chiara Poggi impronta 33 scontrino e telefonate alla villetta
Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è soltanto l'ultimo degli elementi messi in fila in questi mesi nei confronti di Andrea Sempio. Dall'impronta 33. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Garlasco infiamma #Mattino5 : il consulente di Sempio litiga con tutti, Panicucci interviene Vai su X
Mattino 5. . #Garlasco, tutti gli aggiornamenti in attesa del lavoro della genetista Denise Albani #Mattino5 - facebook.com Vai su Facebook
Dna sulle unghie di Chiara Poggi, impronta 33, scontrino e telefonate: tutti gli indizi contro Andrea Sempio - Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è soltanto l'ultimo degli elementi messi in fila in questi mesi nei confronti di Andrea Sempio. Lo riporta leggo.it
Garlasco, gli indizi contro Andrea Sempio: le telefonate anomale a casa Poggi, i sospetti sullo scontrino e l'impronta sulle scale - Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è soltanto l'ultimo degli elementi messi in fila in questi mesi nei ... Riporta msn.com
Garlasco, anche Lovati commenta le indiscrezioni della perizia: “È falsa, atto di terrorismo su Sempio” - Secondo l'ex avvocato dell'indagato in concorso per il delitto di Garlasco, le indiscrezioni sulla perizia riguardante le tracce di DNA sotto le unghie ... Secondo fanpage.it