Il Parco nazionale delle Cinque Terre e il Soccorso alpino rafforzano la collaborazione attraverso una nuova convenzione, mirata a garantire la sicurezza di visitatori e residenti. Questa partnership si inserisce in un contesto di aumento delle attività outdoor e di un territorio sempre più visitato, sottolineando l’impegno comune nel tutelare l’ambiente e assicurare interventi efficaci in situazioni di emergenza.

Il Parco nazionale delle Cinque Terre e il Soccorso alpino rinnovano il loro sodalizio con una nuova convenzione che risponde in modo sempre più concreto alle esigenze di un territorio sempre più frequentato, articolato e complesso, protagonista di un crescente interesse da parte del turismo naturalistico e outdoor. A fare da sfondo al nuovo accordo che prevede un impegno economico da parte del Parco che sfiora i 50 mila euro per sostenere il presidio di soccorso alpino lungo la rete sentieristica e una serie di azioni integrate di prevenzione e intervento, sono i dati contenuti nella relazione delle attività del 2025 del Soccorso alpino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo in sicurezza. Alleanza tra Parco e Soccorso alpino

Leggi anche: Sicurezza in montagna, soccorso alpino e cacciatori uniscono le forze

Leggi anche: Neve in quota, le raccomandazioni del Soccorso alpino e speleologico per vivere la montagna in sicurezza

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Minerali critici e semiconduttori, Meloni sigla l’alleanza con il coreano Lee; Nel pacchetto sicurezza reti educative, alleanza famiglia-scuola; Con Kpay di Konvergence centralizzare tutti i pagamenti elettronici e i servizi digitali è semplice, veloce e sicuro. Parola di Coop Alleanza 3.0; Meloni a Tokyo: La sicurezza in Groenlandia è tema serio da discutere in ambito Nato.

Investire nella sicurezza garantirà un turismo in salute, afferma il presidente del WTFIL’Europa è tra i principali protagonisti del turismo mondiale, sia come punto di partenza che come destinazione. La raccolta dei comportamentali dei viaggiatori potrebbe rivoluzionare il settore, sost ... it.euronews.com

Salute e sicurezza sul lavoro: Mattarella, non arrendersi di fronte a incidenti e decessi. Serve un’alleanza di istituzioni, imprese, lavoratori e parti socialiLa seconda edizione degli Stati generali sulla salute e sicurezza sul lavoro rappresenta l’occasione per riaffermare, con rinnovata determinazione, l’impegno a non arrendersi di fronte a incidenti e ... agensir.it

Turismo invernale, il prefetto dell'Aquila convoca il comitato ordine e sicurezza - facebook.com facebook

Sicurezza sul lavoro: novità per turismo e ristorazione Con la conversione del DL 159/2025, la formazione obbligatoria potrà essere svolta entro 30 giorni dall’assunzione per aziende turistico-ricettive e pubblici esercizi. Approfondisci sul sito x.com