Sicurezza in montagna soccorso alpino e cacciatori uniscono le forze

Leccotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una stretta di mano che può salvare vite. Mercoledì 22 ottobre, nella sede del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico lombardo a Lecco, è stato firmato un protocollo di collaborazione tra il CNSAS e il Comprensorio alpino di caccia Prealpi e Alpi Lecchesi. Un'intesa che punta a sfruttare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

