tumore al seno difficile da curare arriva una possibile svolta

Il carcinoma mammario triplo negativo rappresenta circa il 15% dei casi di tumore al seno e si distingue per la sua maggiore aggressività e difficoltà di trattamento. La ricerca scientifica è impegnata nello sviluppo di nuove terapie che possano migliorare le prospettive di cura e di sopravvivenza per le pazienti affette da questa forma. Un progresso significativo potrebbe offrire speranze concrete nel panorama oncologico.

Il carcinoma mammario triplo negativo è una delle forme più aggressive di tumore al seno, interessando circa il 15% delle pazienti. La sua difficoltà principale deriva dall’assenza dei recettori per estrogeni, progesterone e HER2, che rendono le terapie mirate inefficaci e lasciano la chemioterapia come principale opzione. La resistenza ai farmaci aumenta il rischio di recidive aggressive e difficili da trattare. Uno studio pubblicato su Breast Cancer Research presenta un anticorpo sperimentale sviluppato al MUSC Hollings Cancer Center, guidato dalla chirurga oncologa Nancy Klauber-DeMore. Questo anticorpo blocca la proteina SFRP2, individuata dal team nel 2008 come elemento chiave nella crescita del tumore. 🔗 Leggi su Cibosia.it

