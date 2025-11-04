Tumore al seno contro le forme più difficili arriva l’identikit epigenetico
(Adnkronos) – Un identikit epigenetico del cancro al seno (e in futuro anche di altri tumori) per cure mirate contro le forme più difficili, ancora orfane di terapia. Un team dell'Istituto europeo di oncologia di Milano, guidato da Tiziana Bonaldi a capo dell'Unità di ricerca Nuclear Proteomics, ha scoperto come individuare il profilo epigenetico del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
