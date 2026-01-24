L’amministrazione Trump prevede di rimpatriare decine di cittadini iraniani, tra cui alcuni omosessuali, già a partire da domani. Questa misura solleva preoccupazioni riguardo alle condizioni e ai rischi che affrontano nel loro Paese d’origine, in particolare per chi potrebbe essere soggetto a pene severe, come la pena di morte. È importante monitorare gli sviluppi di questa decisione e le sue implicazioni umanitarie.

L’amministrazione Trump dovrebbe deportare decine di iraniani nel loro Paese d’origine già da domani. A darne notizia è stato il media Ms Now, ripreso da Cnn. Secondo tre fonti a conoscenza della questione, il trasferimento dovrebbe riguardare almeno 40 persone. Anche in questo caso l’operazione è affidata all’ Immigration and Customs Enforcement (Ice) con un volo dall’Arizona. La preoccupazione è netta, perché questa decisione arriva proprio a ridosso delle esecuzioni messe in atto dal regime degli ayatollah che in seguito alle proteste hanno messo a morte almeno 3.000 “dissidenti”. Rebekah Wolf, avvocata dell’American Immigration Council, ha fatto rilevare che due tra i 40 sono omosessuali dichiarati, e vivono con terrore la possibilità di rientrare in patria, dove l’omosessualità è illegale e punibile con la morte; l’ultima esecuzione di una coppia di gay risale al 2022 e il regime di Teheran è considerato tra i più repressivi al mondo per lesbiche, gay, bisessuali e transgender. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump rimpatria anche gli iraniani: alcuni omosessuali rischiano la pena di morte a Teheran

In Iran dilagano le proteste, il regime minaccia: "I manifestanti rischiano la pena di morte". Trump: "Pronti ad aiutarli", Khamenei annuncia ritorsioniIn Iran, le proteste si intensificano, con il regime che minaccia pene severe, incluso il'imposizione della pena di morte ai manifestanti.

Trump agli iraniani: "Resistete, aiuto in arrivo". L'ira di Mosca. Le capitali europee convocano gli ambasciatori di TeheranLe tensioni tra Stati Uniti e Iran si intensificano, con Donald Trump che invita gli iraniani a resistere, annunciando un aiuto imminente.

